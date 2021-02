Política – Sala propõe que Amuceleiro lidere movimento pela vacinação dos trabalhadores da educação

Compartilhar Pin 0 Compart.

Rosemar Sala defende que é necessário priorizar imunização de professores e servidores para que se reduzam os riscos de contágio do coronavírus com a retomada presencial das aulas.

Em ofício encaminhado na tarde desta segunda-feira, 8 de fevereiro, o prefeito de Tenente Portela sugeriu que a Associação dos Municípios da Região Celeiro, Amuceleiro, lidere um movimento no sentido de possibilitar que a vacinação contra a Covid-19 seja feita o mais rápido possível no grupo de trabalhadores da Educação. Rosemar Sala entende que a medida é necessária, haja vista que o Estado e a maioria dos Municípios estão programando a retomada presencial das aulas para o mês de março e até o momento não há previsão de quando este público será contemplado com doses da vacina.

No documento – endereçado ao presidente da Amuceleiro, Luis Carlos Balestrin – o mandatário portelense destaca que no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, a imunização foi priorizada para determinados segmentos da população. São 27 grupos, sendo que pela ordem, trabalhadores da educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) compõe o 17º grupo. Neste momento a vacinação está chegando apenas ao quinto grupo. Sala reconhece a importância dos critérios adotados, porém, defende que é preciso ponderar que as atividades presenciais nas escolas, mesmo com todos os protocolos sanitários, aumentam o risco de contágio e a possibilidade do surgimento de surtos da doença nestes ambientes.

“Defendemos que a vacinação de trabalhadores da Educação seja priorizada. Reforçamos o pedido para que a associação representativa dos Municípios da Região Celeiro, encaminhe este pleito a Federação (FAMURS), ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde”, acentua Rosemar Sala.



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

