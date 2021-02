Moradores de Derrubadas sofrem tentativa de homicídio em Itapiranga/SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dois jovens moradores de Derrubadas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 7 de fevereiro, no interior de Itapiranga/SC. De acordo com o boletim divulgado pelos socorristas, o atendimento ocorreu em Linha Sede Capela por volta das 22h30. No local dos fatos um jovem de 25 anos apresentava ferimento de arma de fogo no antebraço direito e outro jovem, este de 16 anos, apresentava estilhaço de vidro também no antebraço direito. Ambos são trabalhadores da construção civil e moravam num alojamento onde tudo ocorreu.

Os jovens foram encaminhados para o hospital onde receberam atendimento médico.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

O site Portela Online entrou em contato com a Polícia Militar de Itapiranga/SC para saber da motivação e se há suspeitos dos crimes. Estamos aguardando a resposta e esta notícia será atualizada quando isso ocorrer.

Curtir isso: Curtir Carregando...