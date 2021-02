Na tarde do domingo, 7 de fevereiro, às 17h30, no bairro centro em Três Passos, Policiais Militares do 7ºBPM realizaram a prisão de um homem de 25 anos de idade por tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 650,7 gramas de maconha. Um outro homem de 21 anos de idade foi detido com 18 gramas de maconha.