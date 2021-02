Família que estava em carro que caiu no Rio Uruguai é transferida de hospital

Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online entrou em contato com o Hospital Sagrada Família de Itapiranga/SC às 17h desta segunda-feira, 8 de fevereiro, e obteve informações referente ao estado de saúde da família que sofreu um grave acidente de carro na manhã de hoje no Distrito de Basílio da Gama, interior de Pinheirinho do Vale.

Dados atuais são de que a mãe já foi transferida para o Hospital de São Miguel do Oeste ainda pela manhã e que o pai e o filho recém nascido também serão transferidos para mesma casa de saúde agora no período da tarde. A informação é de que o estado de saúde de todos inspira cuidados.

Sobre o acidente



Um carro submergiu nas águas do Rio Uruguai após o condutor perder o controle do veículo, sair da estrada e cair dentro do leito do rio na manhã desta segunda-feira, 8 de fevereiro, em Pinheiro do Vale/RS. O Corpo de Bombeiros de Itapiranga/SC prestou atendimento às vítimas, uma mulher de 32 anos, um homem de 33 anos e uma bebê de colo de 7 dias.

Populares quebraram o vidro do carro e conseguiram retirar às vítimas moradoras do Distrito de Basílho da Gama.

De acordo com os Bombeiros, no momento do socorro o homem estava consciente, mas confuso e apresentava ferimentos cortantes nos dois membros inferiores (joelhos). Os socorristas classificaram o seu afogamento como grau I. Já a mulher também estava consciente, mas desorientada, apresentando crepitação, espuma na boca e nariz. Seu grau de afogamento foi classificado em grau III. Já a criança com 7 dias de vida estava consciente e apresentando choro intenso, cianose de pele, seu grau afogamento foi de II. Conforme ainda os Bombeiros, o menor havia sido resgatado inconsciente, sendo socorrido por um Bombeiro Civil Profissional atuante em Itapiranga/SC que estava de folga. Ele teria realizado os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar tendo êxito na manobra.

Conforme os Bombeiros o fato ocorreu por volta das 9h10 e a família foi atendida no local sendo adotados os procedimentos e posteriormente todos encaminhados para o hospital.

