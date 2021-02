Dentro do Jogo: Uma vitória importante

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma vitória muito importante do Grêmio diante do Botafogo. A necessidade de vencer era maior do que a de pontuar. Nessa altura do campeonato, o tricolor não poderia se dar ao luxo de perder pontos para uma equipe que já está rebaixada.

Uma vitória com V maiúsculo. A equipe mostrou uma ambição pelo triunfo a todo o momento e não se acomodou. Umas das poucas partidas que o tricolor conseguiu sustentar sua superioridade durante os noventa minutos.



A equipe não desaprendeu a jogar é só querer que conseguem. Do início ao fim demonstraram isso, tanto que os três pontos vieram em uma goleada.

Mais concentrados, mas ainda com algumas correções a fazer. O Grêmio espanta o jejum de vitórias, sobe na tabela e fica vivo na busca pelo G4.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

