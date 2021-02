Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 12h00 desta domingo (07), no km 421 da BR 285, em Panambi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um grave acidente com um automóvel. A condutora morreu no local.

Agentes da PRF foram acionados para o atendimento de um acidente na BR 285. No local verificaram uma colisão com árvores após a saída de pista de um HB20 registrado como táxi em Panambi.

A motorista, 45 anos, que faria aniversário amanhã, faleceu no local.

