Carro com casal e bebê de colo cai dentro do Rio Uruguai em Pinheirinho do Vale

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um carro submergiu nas águas do Rio Uruguai após o condutor perder o controle do veículo, sair da estrada e cair dentro do leito na manhã desta segunda-feira, 8 de fevereiro, em Pinheiro do Vale/RS. O Corpo de Bombeiros de Itapiranga/SC prestou atendimento às vítimas, uma mulher de 32 anos, um homem de 33 anos e uma bebê de colo de 7 dias.

Populares quebraram o vidro do carro e conseguiram retirar às vítimas moradoras do Distrito de Basilho da Gama.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

De acordo com os Bombeiros o homem estava consciente, mas confuso e apresentava ferimentos cortantes nos dois membros inferiores (joelhos). Os socorristas classificaram o seu afogamento como grau I. Já a mulher também estava consciente, mas desorientada, apresentando crepitação, espuma na boca e nariz. Seu grau de afogamento foi classificado em grau III. Já a criança com 7 dias de vida estava consciente e apresentando choro intenso, cianose de pele, seu grau afogamento foi de II. Conforme ainda os Bombeiros, o menor havia sido resgatado inconsciente, sendo socorrido por um Bombeiro Civil Profissional atuante em Itapiranga/SC que estava de folga. Ele teria realizado os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar tendo êxito na manobra.

Conforme os Bombeiros o fato ocorreu por volta das 9h10 e a família foi atendida no local sendo adotados os procedimentos e posteriormente todos encaminhados para o hospital.

A causa do acidente ainda é desconhecida.

Curtir isso: Curtir Carregando...