Nome: Miguel Antonio Alves(Miguelão)

Idade: 76 anos

Horário do óbito: 21:30 hs de 06/02/2021

Local do óbito: Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Velório: Capela da Funerária São Jorge

Sepultamento: às 10h deste domingo, 7 de fevereiro

Local do Sepultamento: Cemitério municipal de Tenente Portela

Aos familiares e amigos as condolências do site Portela Online.

