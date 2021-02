MP investiga 46 casos de fura-filas da vacina contra a Covid-19 no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) irá investigar pelo menos 46 denúncias de pessoas que furaram a fila da vacina contra a Covid-19. Ao todo, o órgão recebeu, entre 21 de janeiro e 4 de fevereiro, 487 notícias de irregularidades. O formulário para denúncias está disponível aqui.

Todas foram analisadas individualmente pela equipe do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos (CAODH). Os casos mais comuns, segundo a procuradora Angela Salton Rotunno, são de pessoas que são do grupo prioritário, mas que anteciparam a vacinação. Em tese, essas condutas não caracterizariam ato ilícito, entretanto, as notícias estão sendo encaminhadas às respectivas promotorias nos municípios para apuração mais detalhada.

Foram 392 denúncias dessa natureza. Porém, há casos mais graves.

“Na maioria das situações, ou são funcionários públicos de uma área administrativa, não profissionais da saúde, que receberam a vacina. Temos algumas situações de agentes políticos que se vacinaram e não deveriam, nem poderiam, e situações que envolvem falsidade. Por exemplo, pessoas que dizem trabalhar em ILPI e não trabalham”, cita a procuradora.

A procuradora completa que, possivelmente, as investigações devem resultar em denúncia criminal ou crime de responsabilidade.

“Essas 46 notícias serão encaminhadas para o promotor natural, que vai abrir uma investigação para verificar a circunstância e o destino final. Ou seja, se vai haver denúncia criminal, por crime de responsabilidade, enfim. E o MP vai continuar recebendo todas as denúncias pelo canal da SES, pelo nosso canal e vamos continuar com o trabalho de triagem e encaminhamento aos colegas.”

Fonte: G1 – RS

