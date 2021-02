Colisão frontal com vítima fatal na BR-386, em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu às 05:20h da manhã deste sábado (06), no km 22 da BR 386, em Frederico Westphalen/RS, um acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo o automóvel Gol, emplacado em Palmitos/SC e um Palio, emplacado em Riqueza /SC.

Conforme constatado pelos policiais no local do acidente, o Palio deslocava-se pela BR 386, sentido Frederico Westphalen a Irai, tendo invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o Gol. Em razão do impacto, morreu no local a passageira que ocupava o Gol, uma mulher de 33 anos.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Os condutores dos veículos sofreram lesões leves e foram encaminhados ao hospital da cidade de Frederico Westphalen. Os motoristas realizaram teste de etilômetro, não sendo constatado ingestão de álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Polícia Civil também estiveram no local. Não houve interdição na via.

Curtir isso: Curtir Carregando...