Quando vou receber a vacina da Covid-19? Confira a lista dos grupos prioritários

Em Tenente Portela a vacinação está ocorrendo nos grupos 3 e 4. Ao todo são 27 grupos que têm prioridade para receber imunizante, conforme lista elaborada pelo Ministério da Saúde.

Conforme o boletim divulgado nesta sexta-feira, 5, pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento foram vacinados 1.091 pessoas, em Tenente Portela (confira o boletim) . Todos os imunizados fazem parte de dois grupos prioritários: profissionais de saúde e indígenas. A definição de quais os públicos que se destinam as doses é feita pelo Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. De acordo com o próprio ministério, a seleção das populações com prioridade na imunização foi baseada em princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sob o argumento de por priorizar a vacinação de determinados grupos para garantir o funcionamento dos serviços de saúde, a proteção dos cidadãos com maior risco para coronavírus, além da preservação do funcionamento dos serviços essenciais, foi definida uma lista de grupos prioritários, que somam mais de 77,2 milhões de brasileiros.

Os grupos 1 e 2 englobam idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência que estejam vivendo em instituições, respectivamente. Como em Tenente Portela não há instituições que abriguem permanentemente integrantes destes dois contingentes, a vacinação iniciou pelos grupos 3 e 4.

Com a conclusão da imunização dos trabalhadores em saúde e dos indígenas, as próximas doses serão direcionadas gradativamente para os demais grupos prioritários. Aqueles que não se enquadram em nenhum destes grupos – a população em geral – somente deverão ser alvo da vacinação nas fases seguintes da campanha, cuja data ainda não está prevista.

Confira a lista de grupos prioritários estabelecida pelo Ministério da Saúde:

1.Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;

2.Pessoas com deficiência institucionalizadas;

3.Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

4.Trabalhadores de saúde;

5.Pessoas de 80 anos ou mais;

6.Pessoas de 75 a 79 anos;

7.Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas;

8.Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

9.Pessoas de 70 a 74 anos;

10.Pessoas de 65 a 69 anos;

11.Pessoas de 60 a 64 anos;

12.Comorbidades;

13.Pessoas com deficiência permanente grave;

14.Pessoas em situação de rua;

15.População privada de liberdade;

16.Funcionários do sistema de privação de liberdade;

17.Trabalhadores da educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA);

18.Trabalhadores da educação do Ensino Superior;

19.Forças de segurança e salvamento;

20.Forças Armadas;

21.Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

22.Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

23.Trabalhadores de transporte aéreo;

24.Trabalhadores de transporte aquaviário;

25.Caminhoneiros;

26.Trabalhadores portuários;

27.Trabalhadores industriais.



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

