Prefeito de Tenente Portela ouve demandas e apresenta projetos aos vereadores do município

Compartilhar Pin 0 Compart.

Todos os edis compareceram ao encontro realizada na manhã desta sexta-feira, 5.

Atendendo convite do prefeito, todos os vereadores da atual legislatura compareceram no Gabinete, nesta manhã de sexta-feira, 5. O encontro, o primeiro com a participação unânime dos edis, serviu para estreitar a relação entre os poderes. Na oportunidade, Rosemar Sala falou sobre as ações empreendidas pela Administração Municipal neste início de gestão.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

A reunião também serviu para que o chefe do Executivo detalhasse os projetos que foram enviados ao Legislativo para análise em sessão extraordinária proposta para a próxima segunda-feira. 8. Durante o encontro, os vereadores apresentaram demandas, muitas delas já propostas nas sessões legislativas deste ano. O prefeito se comprometeu em analisar todas e na medida do possível atendê-las gradativamente.

É intenção do mandatário portelense estabelecer este canal permanente de diálogo com todos os vereadores, independentemente de sua posição partidária. Participaram da reunião a presidente do Legislativo, Irinéia Koch Lena (PDT) e os vereadores Heitor Furini (PP); Luisa Silva Barth (MDB); Natanael de Campos (MDB); Luis Claudir Santos (PDT); Diube Sales (PP); Derli da Silva (PSDB); Luciano Berta Filipin (PSDB) e Eduardo Ferrari (PT).



Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...