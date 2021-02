Dentro do Jogo: Segurada no líder

Compartilhar Pin 0 Compart.

Jogo a jogo, dando um passo de cada vez esse é o pensamento do Internacional. Os colorados sabem que não terão partida fácil nesta reta final de brasileirão, todas as equipes estão brigando por algo no campeonato e querem pontuar.

Contra o Atlético-PR foi mais um duelo bem truncado e tenso. O furacão bem postado dificultou o jogo para o colorado.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Sem velocidade no meio a equipe não conseguiu puxar os contra-ataques. A marcação adversária também dificultou a saída em transição do Inter.

Mesmo empatando e vendo o Flamengo vencer, diminuindo a diferença para dois pontos, o resultado não foi desastroso. Uma derrota poderia ser pior.

Inter e Flamengo ainda se enfrentam e acho que até este confronto o título estará em disputa, será o duelo que decidirá quem ficará com a taça.

Para o colorado o mais importante para continuar na busca do título, é seguir fazendo o que esta dando certo, pensar duelo a duelo e fazer o seu jogo.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...