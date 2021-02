Prefeito de Tenente Portela finaliza agenda de compromissos na capital do estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Rosemar Sala manteve várias audiências durante os dois dias em que esteve em Porto Alegre.

O prefeito Rosemar Sala finalizou na tarde desta quinta-feira, 4, o roteiro de audiências na Capital do Estado. O chefe do Executivo portelense permaneceu em Porto Alegre dois dias. Acompanhado do vereador Luciano Berta (PSDB), Sala manteve vários compromissos em órgãos do governo estadual e em gabinetes de parlamentares.

Em todos os locais, o prefeito apresentou demandas de Tenente Portela. Na agenda ocorreram reuniões nas Secretaria de Educação, de Articulação e Apoio aos Municípios, e de Logística e Transportes. Rosemar Sala esteve ainda na CORSAN e no DAER. Os pleitos de Tenente Portela também foram levados ao gabinetes do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PTB) e do deputado estadual Mateus Wesp (PSDB), além do escritório do senador da República, Luis Carlos Heinze (PP).

Sala participou de reuniões em uma empresa que presta serviços ao Município na área de sistemas para gestão pública e com o prefeito de Viamão, Valdir Bonatto (PSDB). Na pauta do encontro com o mandatário da cidade da Região Metropolitana esteve a troca de experiência em ações desenvolvidas na esfera municipal.

Nesta sexta-feira, 5, o prefeito retoma as atividades do Gabinete da Prefeitura.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

