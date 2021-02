A pandemia não acabou, siga fazendo a sua parte

Compartilhar Pin 0 Compart.

Campanha desenvolvida pela Prefeitura de Tenente Portela reforça que, mesmo com a chegada da vacina, é necessário manter os protocolos sanitários.

“A vacina chegou, mas os cuidados continuam”. Com este lema, a Prefeitura de Tenente Portela lançou uma campanha para reforçar a necessidade de que a população siga cumprindo os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. A iniciativa vem ocupando espaços nas redes sociais e página oficial do Município e também em veículos locais de comunicação.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

O uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social são as principais medidas defendidas. A ideia é conscientizar as pessoas de que não é momento de relaxar. “A chegada da vacina, não significa que a pandemia acabou, é preciso manter cuidados”, salienta a secretária de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori. Segundo ela, o aumento de casos verificados no início deste ano e a elevação considerável no número de óbitos justificam a necessidade de desenvolver a campanha.

Os dados da mais recente atualização do Boletim Epidemiológico do Município mostram que o crescimento da incidência de Covid-19 foi freado. Nesta quarta-feira, 3, haviam 23 casos ativos da doença e apenas uma internação no Hospital Santo Antônio. No comparativo com o relatório do dia 15 de janeiro, por exemplo, a redução é considerável. Naquela data eram 57 casos ativos e sete internações.

Quanto a chegada da vacina, neste momento o Município está imunizando somente os profissionais da saúde e a população indígena, seguindo determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Para os demais grupos de risco e a população em geral ainda não foi divulgada nenhuma data para início da imunização, por isso, a necessidade de que todos mantenham os cuidados preventivos contra a Covid-19.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...