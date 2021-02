Três Passos vacinou 728 pessoas contra a Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos recebeu nesta terça-feira, dia 02 de fevereiro, mais 340 doses da vacina Coronavac, para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Com esta nova remessa, o total de vacinas recebidas pela município chega a 1.084 doses, sendo que 728 já foram aplicadas, conforme segue: 569 em profissionais de saúde, 151 em idosos abrigados em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) e 08 doses em pessoas com necessidades especiais que residem nos asilos.

Nesta subfase, ainda da primeira fase da campanha, que reinicia com estas novas doses recebidas, estarão sendo vacinados, conforme determinado pelo Ministério da Saúde, “todos os trabalhadores dos serviços de saúde, ou seja, aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde”, os quais são: atendentes de consultórios médicos e odontológicos, e atendentes das farmácias dos municípios.

Ainda, serão aplicadas as doses nos seguintes profissionais: assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, e funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

O Setor de Vacinas da Prefeitura informa que, a partir de amanhã, 03 de fevereiro, estes profissionais podem comparecer junto ao CIAC/SUS, portando Carteira de Vacinação, Carteira Profissional ou Crachá de Identificação, para receber a primeira dose da vacina.

Todos os trabalhadores dos serviços de saúde, ou seja, que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, poderão se vacinar a partir desta quarta-feira.

O horário de atendimento será no período das 7h30min às 11h30min, e das 13h às 17h.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

