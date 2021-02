Prefeito de Tenente Portela está na capital tratando de demandas do município

Compartilhar Pin 0 Compart.

O prefeito municipal de Tenente Portela está em Porto Alegre. Rosemar Sala cumpre agenda na Capital nesta quarta e quinta-feira, dias 3 e 4. Entre os compromissos estão agendas na CORSAN, no DAER e nas Secretarias de Educação, de Articulação e Apoio aos Municípios, e de Logística e Transportes. Sala também terá encontros com parlamentares em busca de recursos via emendas no orçamento da União.

Está é a primeira viagem oficial do prefeito a Porto Alegre. Durante o mês de janeiro, Rosemar Sala, priorizou os compromissos locais e regionais. Foram dezenas de reuniões e ações de organização da estrutura administrativa do governo e contatos com representantes de segmentos da comunidade. Rosemar Sala também participou de eventos de entidades representativas, entre elas Amuceleiro (Associação dos Municípios da Região Celeiro), Consórcio Rota do Yucumã, CISA (Consórcio Intermunicipal de Saúde); e CIGRES (Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos), entre outros.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

O retorno as atividades na Prefeitura está previsto para sexta-feira, 5. Enquanto o chefe do Executivo permanece na Capital, o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, responde pela agenda do Gabinete.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...