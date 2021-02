Média móvel de óbitos no RS registra maior sequência de queda

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul registrou mais 63 mortes por Covid-19, o que eleva para 10.778 o total de óbitos no RS. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os registros mais recentes ocorreram entre 10 de janeiro e 2 de fevereiro, exceto três, que aconteceram em novembro e dezembro de 2020.

Apesar disso, a média móvel de mortes chega ao 10º dia consecutivo de queda, com uma variação de -21% em relação a duas semanas atrás. Esta é a maior sequência de redução de óbitos desde o início da medição da média móvel em junho. Antes disso, a maior sequência de quedas consecutivas havia sido período de nove dias no final de setembro e no começo de outubro.

Por outro lado, o RS passou da marca dos 550 mil casos de Covid-19 com os 3.266 novos infectados divulgados nesta terça-feira (2). Com isso, o estado tem, desde o começo da pandemia, 551.317 casos confirmados de coronavírus.

Do total, 528.844 (95,9%) são considerados recuperados e 11.641 (2,1%) estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%.

Além dos diagnósticos positivos, o RS já realizou 1,609 milhão de testes, que tiveram resultado negativo.

Já foram vacinadas 183.189 pessoas, ao todo, no estado, nesta primeira fase de imunização. Isto representa cerca de 1,6% da população total e 35,8% das doses de imunizantes recebidos.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos é de 75%, sendo que 47,6% desse percentual são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

O Brasil tem 225,1 mil mortes e 9,23 milhões de casos confirmados, conforme o consórcio de veículos de imprensa.

Fonte: G1 – RS

