Dois homens baleados dão entrada no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

Dois homens baleados deram entrada no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela na madrugada desta quarta-feira, 3 de fevereiro. A informação é da Brigada Militar que informou também que o fato ocorreu por volta das 2h15 na Avenida Perimetral, em Tenente Portela.

Uma das vítimas foi atingido no joelho e o outro no peito. Segundo a BM, um suspeito teria atirado contra as vítimas por conta de desavenças entre eles.

As vítimas permanecem em observação no HSA. A Polícia Civil registrou a ocorrência.

