Taxista tem costelas quebradas em assalto em Tenente Portela

Uma taxista foi vítima de um assalto violento ocorrido na tarde desta segunda-feira, 1º de fevereiro, no interior de Tenente Portela. Conforme a Brigada Militar (BM), o trabalhador buscou dois homens que solicitaram a corrida por Whatsapp e nas proximidades da cascata do Parizinho anunciaram o assalto.

De posse de uma corda um dos criminosos tentou enforcar o trabalhador que foi brutalmente espancado na face. Com uma faca que tinha no veículo o taxista conseguiu cortar a corda e sair do carro, mas os assaltantes seguiram com as agressões o atingindo com pedradas. A vítima acabou com ferimentos graves no rosto e fraturas, inclusive com duas costelas quebradas, segundo apurou o site Portela Online.

O dois indivíduos eram magros, aproximadamente 1,70cm de altura, um deles usando bermuda e camisa clara e o outro bermuda e camisa escura.

Os criminosos fugiram levando apenas as chaves do veículo.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

