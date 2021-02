Taxista espancado em Tenente Portela – Pode não ter sido assalto, mas sim uma tentativa de execução

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Polícia Civil de Tenente Portela está investigando as agressões cometidas contra um taxista na tarde desta segunda-feira, 1º de fevereiro, no interior do município.

De acordo com novos fatos apurados pelo site Portela Online sobre o caso, o profissional foi chamado para uma corrida nas proximidades da Cascata do Parizinho, por volta das 16h15. Chegando no local, dois indivíduos embarcaram e imediatamente passaram a agredir o profissional que teve o um saco plástico colocado na cabeça e o pescoço amarrado com uma corda. Enquanto era sufocado e brutalmente espancado na cabeça, a vítima conseguiu pegar uma faca que utilizava para descascar frutas e cortar a corda e sair do carro. Mesmo assim as agressões seguiram e o taxista acabou tendo três costelas fraturadas com pedradas.

Os dois indivíduos fugiram a pé, sem levar dinheiro, celular, ou qualquer outro pertence de valor, somente a chave do veículo.

O taxista pediu socorro a um morador das proximidades. Ele foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio onde foi medicado e liberado.

A Polícia Civil está investigando o caso e tentando descobrir o real motivo das agressões praticadas contra o trabalhador.

