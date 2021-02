Prefeito de Tenente Portela participa de encontro com diretores das escolas municipais

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta manhã de terça-feira, 2 de fevereiro, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, participou de encontro com os servidores que respondem pelas direções das escolas da rede municipal de ensino. O evento, que ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, foi prestigiado também pela titular da pasta, Gicelda Berghetti Denes, e demais servidores.

A reunião tratou sobre os preparativos para a o ano letivo 2021. A SMEC trabalha com a projeção do retorno escalonado das aulas presenciais nos educandários municipais a partir do dia 1º de março. O plano estabelece a modalidade de ensino híbrido, ou seja, conciliando atividades presenciais com virtuais.

Aos diretores, o prefeito desejou sucesso na missão de conduzir as escolas. Rosemar Sala reforçou o compromisso da nova gestão em ofertar uma educação pública cada vez mais qualificada, humanizada e participativa. Ressaltou que o Executivo será parceiro de todos os gestores no desafio de fazer educação em meio ao cenário estabelecido pela pandemia da Covid-19.



