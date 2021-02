Nova remessa de vacinas eleva para 3.282 total de doses para Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Neste total estão os lotes da segunda dose da CoronaVac que deverá ser aplicada para completar a imunização. Até o momento 831 portelenses já foram vacinados.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela recebeu nesta terça-feira, 2, mais 1.621 doses de vacina CoronaVac. Esta remessa contempla a segunda dose que deverá ser manipulada quatro semanas após a primeira aplicação, completando assim a imunização contra a Covid-19. Com este novo envio por parte da Secretaria de Estado da Saúde, Tenente Portela totalizou até o momento 3.282 doses, incluindo neste número as 290 da vacina Oxford/AstraZeneca, encaminhadas na última semana.

Todas as vacinas são destinadas exclusivamente para profissionais da saúde e indígenas. Na área de saúde, já receberam a primeira dose 450 trabalhadores e na comunidade indígena já foram vacinadas 381 pessoas, totalizando assim 831 portelenses, conforme a última atualização. Na população indígena, o trabalho é de responsabilidade do Polo Base Guarita da SESAI. Já os profissionais da saúde estão sendo imunizados pela equipe da Secretaria Municipal da Saúde.

O Polo da SESAI deverá ainda nesta semana oportunizar a vacinação aos indígenas que trabalham na JBS, em Itapiranga. A estimativa é de que cerca de 300 moradores da Terra do Guarita atuam na empresa. Outra equipe deverá fazer o mesmo com trabalhadores indígenas que estão nas fazendas de maçãs em Vacaria, com isso espera-se que o número de indígenas vacinados aumente consideravelmente.

Quanto a ampliação para demais grupos prioritários e também para a população em geral, o Ministério da Saúde ainda não estabeleceu data para início da vacinação.



