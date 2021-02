Carro colide na traseira de caminhão e deixa dois mortos em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Duas pessoas morreram, nesta terça-feira, 2 de fevereiro, em um acidente na cidade de Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada no entroncamento das rodovias BR-285 e BR-158 por volta das 12h15. Um Chevrolet Agile com placas de Porto Alegre colidiu na traseira de um caminhão, que precisou parar em razão de obras na via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são o motorista e um passageiro do carro. Ambos ficaram presos nas ferragens e ainda não foram identificados.

O veículo levava mais três passageiros no banco de trás, sendo um adulto e duas crianças. Eles sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital de Panambi.

