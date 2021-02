RS fecha janeiro com redução de 12,7% nas mortes por Covid-19 em relação ao mês anterior

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou, neste domingo (31), mais seis mortes por Covid-19 e 577 novos infectados. Com isso, o Rio Grande do Sul chega a 10.669 óbitos e 547.282 casos confirmados desde o começo da pandemia.

Além disso, o total de mortes por coronavírus nos 31 dias de janeiro somados (1.797) é 12,7% menor do que os 2.059 registros de dezembro, o mês com mais óbitos no estado até o momento.

Ainda assim, é o segundo mês com mais mortes desde o começo da pandemia. (Veja o gráfico abaixo)

A média móvel de mortes mantém a tendência de queda, com uma variação de -24% em relação a duas semanas atrás. É a nona redução nos últimos 10 dias.

Dos infectados, 523.871 (95,7%) são considerados recuperados e 12.688 (2,3%) seguem em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%.

O RS realizou, além dos diagnósticos positivos, 1,6 milhão de testes, que tiveram resultado negativo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos é de 72,8%, sendo que 47,9% são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

Ao mesmo tempo, 167,6 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus, seja com a CoronaVac ou com a Oxford/AstraZeneca.

No Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa, são mais de 224,1 mil óbitos e 9,18 milhões de casos confirmados.

Mortes

Caxias do Sul (homem, 88)

Esteio (mulher, 71)

Porto Alegre (homem, 78)

Porto Alegre (mulher, 74)

Rio Grande (mulher, 87)

Sobradinho (homem, 93)

Casos

Ajuricaba – 1

Alvorada – 5

Bagé – 14

Butiá – 1

Cachoeira do Sul – 12

Cambará do Sul – 1

Canoas – 5

Caxias do Sul – 23

Cotiporã – 2

Cruz Alta – 3

Dom Pedrito – 5

Giruá – 2

Guaíba – 1

Harmonia – 2

Horizontina – 1

Ibirubá – 17

Ijuí – 15

Manoel Viana – 1

Marau – 36

Não-Me-Toque – 3

Nova Esperança do Sul – 4

Nova Hartz – 5

Novo Hamburgo – 2

Osório – 4

Passo Fundo – 34

Pelotas – 8

Portão – 1

Porto Alegre – 137

Rio Grande – 46

Rio Pardo – 1

Salto do Jacuí – 2

Santa Maria – 31

Santana do Livramento – 34

Santiago – 9

Santo Ângelo – 1

Santo Augusto – 1

São Borja – 30

São Domingos do Sul – 2

São Gabriel – 11

São Leopoldo – 32

São Nicolau – 1

Sério – 1

Taquari – 1

Tenente Portela – 1

Teutônia – 3

Torres – 5

Tramandaí – 14

Três Passos – 1

Uruguaiana – 1

Viamão – 4

A atualização teve ainda três casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Fonte: G1 – RS

