Padre que prestou serviços em Humaitá e Campo Novo morre tragicamente

Um acidente foi registrado no final da manhã do último domingo (31), nas proximidades da cabeceira sul-mato-grossense da Ponte Ayrton Senna, que liga Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR).

Segundo as informações, a colisão frontal na BR-163 envolveu um VW/Voyage e um GM/Zafira. O acidente resultou com danos de grande monta com a batida. Equipes da CCR MS Via, do SAMU e Corpo de Bombeiros de Guaíra, além da PRF estiverem no local realizando os atendimentos às vítimas.

Um homem, que conduzia o Voyage com placas Santa Maria (RS), era o Padre Aldoir Ceolin que por muitos anos foi pároco em Campo Novo e Humaitá, ele ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Já um ocupante do Zafira teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico pelo SAMU.

Durante o atendimento do acidente, o trânsito ficou interrompido em ambos os sentidos e longas filas se formaram.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

