Duas pessoas morrem em acidente de trânsito na BR-468 em Palmeira das Missões

A PRF atendeu um acidente que ocasionou duas mortes e um ferido grave, no km 20 da BR 468, em Palmeira das Missões/RS, por volta das 23h de domingo (31).

Uma carreta cegonha Scania, com placas de Carazinho/RS, transitava no sentido Coronel Bicaco a Palmeira das Missões quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Palio, emplacado em Campo Novo/RS, que transitava em sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

O condutor e um passageiro do carro morreram no local. Um segundo passageiro ficou ferido e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. O caminhoneiro não se feriu.

O trânsito ficou em meia pista durante parte da madrugada, até a remoção da carreta.

Não há identificação das vítimas até o momento.

