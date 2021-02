7ºBPM apreende drogas em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde do domingo, 31 de janeiro, às 13h30, no Bairro Sulserra em Três Passos, Policiais Militares do 7ºBPM realizaram a apreensão de 217 gramas de cocaína.

O material, 56 buchas da droga, foi apreendido quando um indivíduo tentou arremessar um invólucro com drogas para dentro do pátio do Presídio Estadual de Três Passos, sendo impedido após intervenção da guarnição da Brigada Militar que executava a guarda externa do estabelecimento penal.

