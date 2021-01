Compartilhar Pin 0 Compart.



A primeira trata-se de uma mulher de 37 anos, sem comorbidades, profissional ligada à área de saúde, ocorrida na noite de ontem,30, no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e foi a 10ª vítima decorrente do Covid-19 no município.

A 11ª vítima decorrente do Covid-19 foi registrada na manhã deste domingo, 31, uma mulher de 75 anos e estava internada no Hospital de Cruz Alta.

Fonte: Observador Regional

