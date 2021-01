PRF apreende 2 toneladas de maconha no meio de uma carga de adubo em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha escondida em uma carga de adubo na BR 386, em Sarandi. Um traficante foi preso durante a ação, que ocorreu na tarde deste sábado (30).

Em uma operação de combate à criminalidade orientada pelo serviço de inteligência da PRF, os policiais interceptaram uma carreta Mercedes Benz com placas do Paraná. A suspeita era que o veículo estaria sendo utilizado por criminosos.

A carreta foi abordada e estava carregada com 18 toneladas de adubo, devidamente acompanhado da nota fiscal, e teria como destino a cidade de Araricá/RS, na região metropolitana. Os policiais seguiram as buscas e descobriram que havia diversos fardos de maconha no meio da carga.

O veículo foi descarregado para retirada da droga, que foi separada e pesada, totalizando mais de duas toneladas.

O motorista, paranaense de 39 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Passo Fundo, assim como a droga e a carreta. Ele já possuía antecedentes criminais e foi recolhido ao presídio.

