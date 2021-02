Dentro do Jogo: Brigas distintas de Grêmio e Inter no brasileirão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Algumas rodadas atrás colocávamos colorados e gremistas entre os times que estavam brigando pelo título do brasileirão. Hoje esse cenário é diferente, já temos bem claro quem briga pelo o que no campeonato.

Sem emplacar uma sequência de vitórias, vencer confrontos diretos, atuações abaixo, oscilando e empatando muito o Grêmio briga por uma vaga no G4, mas depois de mais um tropeço até a vaga do G6 ficou ameaçada.

Certo que o tricolor pode ainda conquistar a Copa do Brasil e já se garantir na Libertadores sem depender do brasileiro. O G6 pode ser G7 se o Palmeiras terminar dentro do grupo. Hipóteses que os gremistas não podem se agarrar, precisam pontuar e permanecer entre os classificados para a competição continental.

Com mais uma partida discreta e um time modificado, a falta de tranquilidade nas tomadas de decisões foi o que prejudicou o tricolor que deixou escapar mais uma vitória.

O Grêmio precisa recuperar suas boas atuações logo, para assim permanecer entres os primeiros do brasileiro e chegar forte na decisão da Copa do Brasil.

E o Inter, quem para o líder? Até o momento não estão conseguindo parar.

A resposta para isso é porque a equipe colorada está jogando jogo a jogo, não pula etapas, assim como o próprio técnico Abel Braga e alguns jogadores já declararam.

Pensando em cada adversário e conseguindo superar os obstáculos que eles apresentam. Suportando a pressão e pressionando, se reequilibrando na partida e sempre em busca do gol.

Com um grupo considerado curto, sem muitas opções de reposição o técnico retomou a competitividade do time, contando com boas atuações coletivas e individuais. Ainda não podemos afirmar que o colorado vai ser campeão, mas está no caminho certo.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

