Região permanece na bandeira Vermelha no mapa preliminar do Distanciamento Controlado

O Rio Grande do Sul tem 11 regiões em bandeira vermelha e 10 em bandeira laranja no mapa preliminar do distanciamento controlado divulgado nesta sexta-feira (29) pelo governo do estado. A classificação se deve, conforme o gabinete de crise, a uma leve redução nos novos registros semanais de hospitalização (-9%), no total de óbitos por coronavírus (-8%) e no número de casos ativos (- 6%).

Cachoeira do Sul teve piora nos indicadores e retorna à classificação de alto risco, assim como Porto Alegre, que permanece em bandeira vermelha. Já Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas e Guaíba tiveram melhora e recuaram para a bandeira laranja. (Veja lista completa abaixo)

De acordo com o mapa da 39ª rodada, 305 municípios estão classificados em bandeira vermelha, somando 6,2 milhões de habitantes (ou 54,8% da população gaúcha). Desses, 130 municípios (onde moram 560,4 mil habitantes, 4,9% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

Associações municipais e prefeituras podem contestar a classificação até as 6h deste domingo (31). Na segunda (1º), a versão é oficializada e passa a valer de terça (2) à segunda seguinte (8).

Apesar da melhora, não há nenhuma região em bandeira amarela, e as cores continuam refletindo a gravidade da situação do estado, diz o governo. Segundo Piratini, existe uma preocupação com aglomerações nas próximas datas comemorativas – 2 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, e 16 de fevereiro, Carnaval –, que costumam reunir um grande número de pessoas.

“A trajetória de redução de casos e internações no estado só vai ser alcançada com a colaboração de todos, ajudando no distanciamento social, uso de máscara, higienização constante e evitando aglomerações. A vacinação será fundamental, mas levará tempo até que atinja um percentual da população capaz de gerar imunização. Portanto, o vírus seguirá circulando, e os cuidados precisam permanecer, para garantirmos com o comportamento da população o melhor antídoto”, afirmou o governador Eduardo Leite em uma transmissão ao vivo na quinta-feira (28).

Das 551,2 mil doses de vacinas recebidas foram aplicadas, até o momento, 145 mil.

Bandeira Laranja

Bagé (em cogestão)

Caxias do Sul (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Cruz Alta (em cogestão)

Guaíba

Ijuí (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Santa Rosa (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Bandeira Vermelha

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Lajeado (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria

Santo Ângelo (em cogestão)

Uruguaiana

Fonte: G1 – RS

