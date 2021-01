Doe e concorra a prêmios – Campanha Beneficente em prol de Geni Ricliski

Compartilhar Pin 0 Compart.



Geni Ricliski tem hoje 68 anos e vem passando por inúmeras dificuldades. Ela começou a trabalhar cedo como doméstica e, apesar de haver casado e tido um filho, sofreu dois grandes baques em sua vida. O primeiro deles foi a perda do marido. O segundo, a de seu único filho. Geni se encontra em condições precárias e instáveis já que ela destina boa parte da sua aposentadoria de um salário mínimo ao empréstimo feito para o funeral do seu filho. Em virtude disso, a Dona Geni, que tem sérios problemas de saúde, depende de doações da prefeitura até para morar. Diante de toda essa situação, pensamos em promover uma campanha de arrecadação para conseguirmos pelo menos R$ 10.000,00, que serão destinados à compra de uma casa digna para a Dona Geni.

A CADA R$ 30,00, GANHE UM NÚMERO PARA CONCORRER!

LISTA DE PRÊMIOS

1. 1 vale compras de R$ 200,00 do Supermercado Freese – Redefort

2. 1 vale compras de R$ 150,00 da Legítima Super 10

3. 1 vale compras de R$ 150,00 da Legítima Super 10

4. 1 vale compra de R$ 100,00 no Supermercado Safra de Marcos Capellari

5. 1 vale combustível de R$ 100,00 do Posto Hanauer

6. 1 vale compras de R$ 100,00 no Supermercado Colono

7. 1 atendimento odontológico com limpeza, profilaxia e flúor + 50% de desconto no clareamento a laser com o Dr. Gustavo Brunnet

8. 1 barca de sushi no valor de R$ 60,00 do Shushi da Maria

9. 1 cuia personalizada do Grêmio, feita pela Joslaine Gonçalves

10. 1 cuia personalizada do Inter, feita pela Joslaine Gonçalves

11. 1 vale corte de cabelo no Salão da Jerusa

12. 1 garrafa Térmica das Lojas Quero-quero

13. 1 brinde do Bazar Colono

14. 1 vale festa de salgados sortidos no valor de R$ 50,00, do Salgados da Taly

15. 1 hidratante de O Boticário, fornecido pela revendedora Paula Ceolin Carniel

ENVIAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO WHATSAPP: 49-99962-3652

