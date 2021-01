Agricultor morre ao sofrer choque em cerca elétrica em Campo Novo

Uma tragédia foi registrada na tarde desta quinta-feira, 28 de janeiro, em Linha Rincão Guarani, no interior de Campo Novo. Um agricultor, identificado como Lucídio Baraldi, de 42 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica.

A Brigada Militar foi comunicada por volta das 16 horas e, chegando ao local, foi realizado contato com a esposa da vítima, a qual informou que seu marido havia saído para tratar o gado e não retornou.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

A mulher saiu para ver se localizava o esposo e chegando perto da ordenha, encontrou Lucídio deitado segurando um fio do cercamento elétrico do gado. A esposa tentou tirar o corpo do marido do local e também levou um choque. Ela gritou para os vizinhos pedindo ajuda, para que desligassem a energia elétrica. Quando ocorreu o desligamento, a vítima já não apresentava mais sinais de vida.

Quando a guarnição da Brigada Militar chegou ao local, havia um médico presente que constatou o óbito.

Fonte; Rádio Alto Uruguai