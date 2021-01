Três Passos confirma mais dois óbitos em decorrência de complicações pela Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

O município de Três Passos confirmou, na manhã desta quinta-feira (28), dois novos óbitos em decorrência de complicações pela Covid-19. Desta maneira, o município chega a 25 óbitos pela doença, desde o início da pandemia.

O 24º oito contabilizado é de um paciente do sexo masculino, de 51 anos, que possuía comorbidade crônico-respiratório. O exame foi realizado em laboratório particular, com resultado positivo para Covid-19. Ele internou no Hospital de Caridade de Três Passos no dia 1º de janeiro, onde através de tomografia, também foi confirmado o diagnóstico para a doença. Posteriormente, o paciente foi transferido para a UTI do Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa, onde permaneceu até vir a óbito por complicações decorrentes da Covid-19, nesta quinta-feira.

Quanto ao 25º óbito, trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 81 anos, que internou no Hospital de Caridade no dia 21 de janeiro, vindo a notificação positiva para a doença no dia 25 de janeiro. A paciente, que possuía comorbidades e estava internada na Ala Covid, veio a óbito nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro.

O governo municipal de Três Passos se solidariza com todos os familiares, parentes e amigos dos pacientes, neste momento de pesar.

A administração municipal também pede que a população redobre os cuidados no enfrentamento ao coronavírus, se conscientizando da necessidade de tomar todas as medidas sanitárias, conforme preconizam os protocolos de saúde.

Um novo boletim epidemiológico será divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde desta quinta-feira, com dados atualizados a respeito da pandemia em Três Passos.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

