Associação de proteção aos animais de Tenente Portela apresenta demandas ao executivo municipal

Prefeitura pretende conveniar com a entidade as políticas públicas que preveem a esterilização de cães e gatos.

Na tarde desta quarta-feira, 27 de janeiro, integrantes da Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (APPATA) participaram de reunião no Gabinete do Prefeito. Além de Rosemar Sala, estiveram representando o Governo Municipal, o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, e a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala.

Entre as demandas apresentadas pela associação estão a implementação de comedouro e bebedouro no centro e nos bairros e a castração de animais abandonados entre outras medidas em prol dos animais em vulnerabilidade ou vítimas de maus-tratos.

O Município pretende firmar com a entidade um convênio para a efetivação da Lei Municipal 2.653, sancionada o ano passado, que implanta o programa de esterilização animal (cães e gatos). A iniciativa foi proposta por Salete Sala, quando estava na Câmara Municipal. O recurso previsto no orçamento deste ano para esta finalidade é de R$ 40 mil.

“Estamos no caminho certo, muito faremos pelos nossos animais! Isso também é saúde pública através do controle populacional dos animais e da transmissão de zoonoses”, destacaram os membros da APPATA, após o encontro com os gestores municipais.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

