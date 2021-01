Adolescente de 15 anos morreu após ser dopada e estuprada em Ijuí, diz família

Compartilhar Pin 0 Compart.



O inquérito que apurou a morte de Milena Eduarda Deckert Schreiber, de 15 anos, ocorrida no dia 20 de setembro do ano passado, durante uma comemoração do feriado da Revolução Farroupilha na localidade de Capão Bonito, em Ijuí, Norte do estado, foi concluído no começo deste mês. De acordo com a família da adolescente, ela foi morta depois de ser dopada e estuprada.

“Primeiro Natal, primeiro Ano-Novo, primeiro aniversário da Milena, porque ela comemora no dia 17 de janeiro, ao invés de a gente fazer uma festinha aqui, com a família, para comemorar, a gente teve que ir no cemitério levar um buquê de flor pra ela”, lamenta o pai, Cristiano Schreiber, de 42 anos.

O principal suspeito do crime é um adolescente de 17 anos, que teria sido o autor da violência. Milena foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital.

A Polícia Civil e o Ministério Público foram procurados pela RBS TV, mas não quiseram se manifestar porque o processo transcorre em segredo de justiça.

Um dos advogados da família, Humberto Meister, teve acesso á investigação e diz que o laudo pericial comprovou a presença de duas substâncias na urina de Milena.

Meister afirma que as substâncias teriam tirado a capacidade de defesa da adolescente. “Uma de natureza anestésica e outra de natureza sedativa. Foi aí que se compreendeu o que tinha acontecido. Porque ela não tinha reagido nem pedido socorro ou oferecido resistência de qualquer forma”, afirma.

Os laudos periciais apontam lacerações que causaram uma forte hemorragia, resultando na morte da adolescente. Com o inquérito concluído, o caso agora está com o Ministério Público.

O advogado Guilherme Kuhn, que trabalha na defesa do adolescente de 17 anos, disse, por meio de uma nota, que “a defesa se manifestará no momento oportuno e acredita que, com segurança e tranquilidade, demonstrará a inocência do ‘suspeito'”.

Quatro meses depois do crime, os pais, Cristiano e Cristiane Deckert Schreiber, de 39 anos, buscam justiça para a filha e estão convictos de que a morte de Milena não foi acidental.

“Muito difícil! Não deram chance nenhuma para a minha filha. Um crime muito cruel, covarde, horrível, use a palavra que quiser. Foi um crime totalmente premeditado”, diz Cristiano.

Fonte: G1 – RS

