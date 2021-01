Três Passos adota regras da bandeira laranja

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Prefeitura Municipal de Três Passos adota, desde esta terça-feira, dia 26, as regras da bandeira laranja do Sistema Estadual de Distanciamento Controlado, através do Decreto nº 04/2021.

De acordo com o procurador-geral do Município, Carlaile Hörbe, tal medida foi possível através do plano de cogestão, que permite a adoção de protocolos de uma bandeira imediatamente anterior. Além disso, considerou-se a melhora significativa dos dados referentes à pandemia de coronavírus, estabilização nos números de casos, sem novos óbitos registrados desde o dia 30 de novembro e a taxa de ocupação de leitos da UTI e Ala Covid estável e com baixo índice.

Para o prefeito, Arlei Tomazoni, precisamos ter firmeza para recuperar a economia, no entanto, a população precisa ter consciência de que não pode haver aglomeração. O vice-prefeito, Pastor Ipê, que preside o COMU-COVID, ressaltou que é preciso flexibilizar, mas com responsabilidade, por isso os protocolos e medidas sanitárias devem ser seguidas.

Os protocolos da bandeira laranja possibilitam a prática de atividades, por exemplo, de esportes coletivos, como futebol e bocha, sem público e com intervalo de 1hora entre os jogos para evitar aglomeração. Já os eventos, são possibilitados com o número máximo de 70 pessoas e com duração de 4 horas.

No entanto, o funcionamento de restaurantes, lancherias, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e congêneres, poderão receber clientes até às 00h, sendo que o máximo de funcionamento e fechamento desses estabelecimentos, continua sendo a 01h, conforme Decreto nº 88/2020.

Importante ressaltar, que fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas nas vias públicas do município entre 22h e 6h.

Os protocolos gerais e específicos obrigatórios e setoriais, podem ser consultados no site do Governo do Estado: https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/. Já o Decreto Estadual Nº 55.736, de 25 de janeiro de 2021 pode ser consultado pelo link: https://coronavirus.rs.gov.br/decretos-estaduais e acesse o Decreto Municipal nº 04 de 26 de janeiro de 2021, no site do Município de Três Passos: www.trespassos-rs.com.br.

