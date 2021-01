Tenente Portela recebeu 290 doses da vacina Oxford/AstraZeneca

Compartilhar Pin 0 Compart.



Lote está sendo destinando integralmente para imunizar profissionais da saúde, conforme determinação da Secretaria de Estado da Saúde

A primeira remessa de vacinas destinadas a Tenente Portela estabeleceu em 151 as doses para profissionais da saúde, agora este número alcança o total de 441. Este incremento foi possível a partir do repasse de mais 290 doses, ocorrido nesta semana. Todas elas destinam-se exclusivamente para os profissionais da saúde, com o detalhe de que, além da linha de frente, está sendo possível estender a vacinação para os demais trabalhadores de outros setores da saúde. Esta definição segue os critérios técnicos determinados pelo Plano Estadual de Vacinação Contra COVID-19 do Estado do Rio Grande do Sul.

A nova remessa é da vacina Oxford/AstraZeneca. O protocolo prevê que a segunda dose deve ser aplicada em 12 semanas, quando há previsão de novo repasse desse imunizante por parte do Ministério da Saúde.

Somando-se as 1.220 doses da população indígena, Tenente Portela alcança nesta primeira etapa de vacinação o total de 1.661. Na Terra Indígena do Guarita o trabalho de imunização está sendo realizado pelas equipes do Polo Base Guarita da SESAI. Quanto a ampliação para demais grupos prioritários e também para a população em geral, o Ministério da Saúde ainda não estabeleceu data para início da vacinação.

Confira os números da vacinação em Tenente Portela, conforme a mais recente atualização da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

