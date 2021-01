PRF prende traficantes com mais de 20 quilos de cocaína na BR-285 em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

A droga estava escondida no tanque de combustível do carro_

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante que transportava mais de 20 quilos de cocaína em um Onix no fim da tarde desta terça-feira (26), em Passo Fundo. Um segundo criminoso, que estava num Fit, viajava junto com ele e também foi preso.

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais receberam informações do serviço de inteligência da PRF e abordaram um Onix, com placas de Belo Horizonte/MG, quando este chegava na BR 285 em Passo Fundo, vindo de Santa Catarina. Um Fit, com placas de Estância Velha/RS, foi encontrado viajando junto com o Onix e também foi abordado.

Os PRFs suspeitaram da história contada pelos dois motoristas e realizaram uma fiscalização minuciosa nos carros. Quando abriram o tanque de combustível do Onix, encontraram diversos tabletes de cocaína.

A droga pesou mais de 20 quilos e, retirada de circulação, ocasionou um prejuízo financeiro de mais de 800 mil reais ao crime organizado.

Os dois presos, paranaenses de 33 anos e 34 anos, foram encaminhados, com a droga e os veículos, à Polícia Civil para registro do flagrante por tráfico de drogas e posteriormente recolhidos ao presídio.

