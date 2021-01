RS recebeu 457 mil doses de vacinas contra a COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria da Saúde (SES) recebeu, na manhã deste domingo, 24 de janeiro, um lote com cerca de 116 mil doses da vacina contra a Covid-19. Desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, teve esse carregamento importado da Índia. O envio às regionais de todo o Estado ocorre nesta segunda-feira (25/1). Esse lote será direcionado ao grupo de trabalhadores da saúde, priorizando aqueles que estão na linha de frente no atendimento às pessoas com a doença.

As doses chegaram a Porto Alegre por volta das 9h30, em voo vindo do Rio de Janeiro. A carga foi levada à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da SES. A distribuição para as 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) será feita por transporte rodoviário e aéreo, com o apoio da frota de aviões e helicópteros da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Foram recebidas 11,6 mil frascos, sendo que cada um com capacidade para a aplicação de 10 doses.

Este é o segundo tipo de vacina contra a Covid-19 liberado para uso no país até o momento. Somadas às 341,8 mil unidades da CoronaVac recebidas segunda-feira passada (18/2), já são cerca de 457 mil doses encaminhadas ao RS.

