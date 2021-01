Acidente com ônibus deixa ao menos dez mortos na BR-376 no litoral Paranaense

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um acidente com um ônibus de turismo na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou dez mortos e seis feridos na manhã desta segunda-feira (25), segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

O acidente aconteceu na altura do km 668, no trecho conhecido como Curva da Santa, por volta das 8h30, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o BPMOA, as informações iniciais indicam que além das dez mortes, duas pessoas estão em estado grave, e outros quatro passageiros tiveram ferimentos moderados.

O ônibus, com placa de Belém, no Pará, descia a Serra do Mar no sentido litoral do estado quando saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

