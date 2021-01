Tenente Portela vacinou mais de 200 portelenses contra a COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Distribuição das doses, quantidade, públicos destinados e sistema de vacinação foram estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, a partir de critérios do Ministério da Saúde, sem nenhuma interferência do Município.

Tenente Portela teve até esta sexta-feira, 22, o registro de 208 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. A informação está acessível no painel da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pode ser conferida através do site vacina.saude.rs.gov.br. São 108 profissionais da saúde e 99 indígenas, o que representa 15% do total de 1.371 doses repassadas ao Município neste primeiro lote.

É importante ressaltar que a aplicação das vacinas (1.220) na população indígena está sendo coordenada pelo Polo Base Guarita da SESAI (Secretaria de Saúde Indígena). A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pelo armazenamento e liberação das doses, conforme a demanda, e pelo lançamento diário dos dados no sistema da SES. Quanto a vacinação dos profissionais da saúde (151 doses), ela está sendo feita pela equipe da do órgão municipal.

❎DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS NO ESTADO:

As vacinas que chegaram em Tenente Portela fazem parte do primeiro lote liberado pelo Governo Federal. Foram 6 milhões para todo o país, sendo que o Rio Grande do Sul recebeu 341.800. Coube a Secretaria de Estado da Saúde (SES) redistribuir essas doses definindo o total para cada uma das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e para cada um dos 497 municípios. Para a 2ª CRS, com sede em Frederico Westphalen, da qual Tenente Portela faz parte, foram destinadas 4.360 doses, destas, 1.371 vieram para Portela. Nenhuma cidade interferiu na definição da quantidade e quais os públicos se destinavam a vacinação nesta primeira etapa.

❎CRITÉRIOS PARA REPASSE DAS VACINAS:

Os critérios para distribuição das vacinas contra a COVID-19 aos municípios foram adotados a partir da definição dos grupos prioritários para a primeira fase da campanha. Estas normas foram estabelecidas através de nota técnica emitida no último dia 18 pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS). Conforme esta determinação, nesta primeira fase, as doses deveriam contemplar 34% dos trabalhadores da saúde (conforme CNES – Cadastrado Nacional de Estabelecimento de Saúde); 100% das pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (ILPIs); 100% das pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas; 100% da população indígena vivendo em terras indígenas.

No caso de Tenente Portela, como o Município não possui instituições de longa permanência (ILPIs), os asilos como são mais conhecidos, e também não se tem pessoas com deficiência residindo em instituições inclusivas, as vacinas foram destinadas somente para os outros dois grupos prioritários da etapa, ou seja, profissionais de saúde e indígenas. Esta definição, vale ressaltar, que partiu de norma técnica da SES, em conformidade com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, ou seja, sem nenhuma interferência de qualquer município.

❎NOVAS DOSES, DEMAIS PÚBLICOS ALVOS:

Das 341.800 unidades da CoronaVac que fazem parte desta primeira leva destinada ao Estado, metade foram distribuídas agora e a outra metade fica reservada para envio posterior aos municípios, assegurando quantitativo suficiente para a segunda dose de todos os vacinados, com a segunda aplicação a ser feita 28 dias após a primeira. O Ministério da Saúde reitera que, à medida em que forem disponibilizados outros quantitativos de vacina pelos laboratórios produtores, irá dispor de novas grades de distribuição e cronogramas de vacinação dos grupos prioritários. O Ministério garante que todos os trabalhadores de saúde serão vacinados, e receberão doses nas fases posteriores, ampliando-se gradativamente a oferta a este público. Para os demais grupos e o restante da população, a vacinação ainda não tem data para iniciar no país.

CHEGADA DA VACINA NÃO SUBSTITUI CUIDADOS SANITÁRIOS:

O uso de máscara, a higienização com álcool gel, o distanciamento e demais medidas sanitárias devem ser mantidas. A chegada da vacina não subsistiu nenhum destes cuidados sanitários, até por que a imunização total da população deverá demorar muito tempo. O alerta é da Secretaria Municipal da Saúde que reforça o pedido para que a população portelense siga cumprindo todos os protocolos sanitários.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

