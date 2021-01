RS deve receber 116 mil doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 neste domingo

Compartilhar Pin 0 Compart.



O Rio Grande do Sul deve receber neste domingo (24), 116 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na tarde deste sábado (23).

O avião que trará as vacinas tem previsão de saída às 7h35, do Rio de Janeiro, e chegada a Porto Alegre às 9h35.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

O carregamento com dois milhões de doses da vacina, produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio de Janeiro por volta das 22h de sexta-feira, depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizante.

Por volta das 14h18 deste sábado, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) liberou as doses da vacina para serem entregues ao Ministério da Saúde e, em seguida, distribuídas pelo Brasil. A carga passou por um processo de análise de segurança desde a madrugada.

O procedimento é uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo do RS informou que a partir da chegada do lote, as doses seguem para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria da Saúde (SES), em Porto Alegre.

Elas serão registradas e distribuídas entre as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), que enviarão o lote aos municípios, de acordo com os critérios de ordenamento dos grupos prioritários.

A distribuição das doses de vacina por município será consolidada, entre segunda (25) e terça-feira (26), pelas 18 CRSs, de acordo com os critérios populacionais dos grupos prioritários. Em seguida, os municípios fazem a retirada nas coordenadorias correspondentes.

As 116 mil novas doses servirão para vacinar mais 116 mil pessoas, majoritariamente trabalhadores da saúde. A segunda dose da vacina será aplicada em 12 semanas, quando há previsão de novo repasse dessa vacina por parte do Ministério da Saúde.

Vacinação no RS

O Rio Grande do Sul recebeu na última segunda-feira (18), 341,8 mil doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan feita em parceira com o laboratório Sinovac.

Deste total, 311.680 doses são destinadas a grupos prioritários (profissionais da saúde da linha de frente e idosos que vivem em instituições de longa permanência) e outras 30.120 à população indígena.

Vacinação contra Covid no RS: veja perguntas e respostas

De acordo com a última atualização do governo do RS, realizada às 10h15 deste sábado, 74.586 já foram vacinadas. Para acompanhar a vacinação, clique aqui.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...