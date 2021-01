Tenente Portela registra 0 14º óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Nesta sexta-feira, 22 de janeiro, o município de Tenente Portela registra o 14º óbito em decorrência da pandemia por COVID-19. Trata-se de um homem com a idade de 71 anos que começou a ter os sintomas em 4 de janeiro. A internação no Hospital Santo Antônio ocorreu em 9 de janeiro e a transferência para o Hospital São Vicente de Cruz Alta no dia 12 do mesmo mês.

A 14ª vítima de COVID-19 tinha hipertensão arterial.

O último boletim epidemiológico aponta 47 casos ativos no município.

