RS tem primeira morte de criança por síndrome inflamatória rara associada à Covid-19

A Secretária Estadual de Saúde confirmou, nesta quinta-feira (21), a primeira morte no Rio Grande do Sul causada pela Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). Trata-se de um menino, de 7 anos, morador de Alto Feliz, na serra gaúcha. Ele morreu no dia 11 de janeiro.

A causa da morte da criança está associada ao coronavírus. A síndrome é considerada rara e pode se desenvolver em pessoas de 0 a 19 anos, que tiveram Covid-19 previamente e que, inclusive, já estão curadas da doença.

O menino foi internado no dia 1º de janeiro, tendo o diagnóstico para SIM-P após exames de sangue específicos, além de teste positivo para o coronavírus. Ele não apresentava nenhum sintoma respiratório prévio ou no momento na internação, segundo a SES.

Mesmo recebendo tratamento com imunoglobulina, ele precisou de internação em UTI, e morreu dez dias depois.

O primeiro critério para avaliação dessa síndrome é que o paciente tenha tido Covid-19 previamente. Entre os sintomas, estão:

febre

conjuntivite

manchas vermelhas no corpo

problemas gastrointestinais

dor abdominal

vômitos

inchaço nas articulações

tosse

falta de ar

Em todo o Brasil, segundo a última atualização por parte do Ministério da Saúde, a síndrome já causou 35 óbitos.

Fonte: G1 – RS

