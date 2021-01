Prefeito e primeira dama retomam atividades em Tenente Portela após suspeita de COVID-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A primeira dama do município de Tenente Portela, Salete Bettio Sala, foi liberada do isolamento domiciliar no qual havia sido submetida devido a suspeita de ter contraído o novo coronavírus. O resultado do exame realizado para detecção da COVID-19 retornou do laboratório tendo o resultado negativo para o vírus. Com isso o prefeito Rosemar Antônio Sala também foi liberado do isolamento e já está atendendo em seu gabinete.

A também secretária municipal de Serviços Urbanos apresentou sintomas no último sábado após ter tido contato com parentes que positivaram para a doença. Em decorrência do isolamento domiciliar o mandatário e sua esposa não puderam participar do ato simbólico do início da vacinação contra a COVID-19 em Tenente Portela que aconteceu nas dependências do HSA.

Veja abaixo o resultado do exame PCR realizado na primeira dama:

