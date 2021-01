Nomeados diretor e coordenadora da Secretaria do Índio de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Deste a última segunda-feira, 18, a Secretaria Municipal do Índio conta com dois servidores nomeados. Ricardo Chójrej Sales assumiu o cargo de diretor de programas e projetos indígenas e Diana Sales a função de coordenadora dos setores indígenas. Ambos atuarão diretamente nas políticas públicas do governo municipal direcionadas a população portelense da Terra Indígena do Guarita. A Secretaria permanecerá ao longo deste ano sem titular, haja vista que o cargo não estava ocupado na gestão passada e por força de Lei (173/2020), o Município não pode aumentar as suas despesas com pessoal.

O vice-prefeito municipal manteve na terça-feira, 19, o primeiro encontro com os novos integrantes. Leônidas Balestrin desejou êxito ao diretor e a coordenadora e solicitou empenho para atender as demandas da comunidade indígena. A Secretaria do Índio está localizada junto ao prédio do escritório da Emater, na Rua Aracati, ao lado da Delegacia de Polícia.

ENCONTRO NA COMUNIDADE – na tarde desta quarta-feira, 20, os gestores da Secretaria de Índio participaram de encontro com artesão do setor Pedra Lisa. Nos próximos dias atividade semelhante acontecerá nos demais setores. Nestas reunião estão sendo levantadas as demandas, especialmente no que se refere a aquisição de matéria prima para a produção das peças artesanais, bem como, apoio na locomoção dos artesãos.

FONTE: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

