Profissionais do ambulatório COVID-19 do município de Tenente Portela são vacinados

As ações de vacinação de combate ao Coronavírus em Tenente Portela tem ocorrido gradativamente. Na manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro, foi a vez dos profissionais que atuam no ambulatório montado para tratar exclusivamente no enfrentamento da pandemia. Foram disponibilizadas doses para 11 servidores que atuam diretamente na linha de frente e integram o grupo prioritário da vacinação.

As enfermeiras Juliane Schneider e Regina Rembold e a auxiliar administrativo da Vigilância Epidemiológica, Cristiane de Carvalho, foram as três primeiras servidoras municipais imunizadas. A secretária de saúde Magna Sinhori acompanhou também esta ação.

Nesta primeira etapa, a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde designou para o Município 1.371 doses, sendo 1.220 para a população indígena e 151 para profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19. O montante não contempla todos os trabalhadores da saúde, neste momento, e a maior parte é destinada ao Hospital Santo Antônio. Em até quatro semanas, a 2ª CRS deverá enviar uma nova remessa para a aplicação da segunda dose nas pessoas que estão sendo vacinadas agora. Neste período o Município aguardará o encaminhamento de novos lotes da vacina que possam contemplar os demais grupos e assim gradativamente estendendo a imunização para o restante da população.

