Iniciada vacinação contra a Covid-19 na Reserva Indígena em Tenente Portela

Depois do ato simbólico realizado no final da tarde desta terça-feira, 19, no Hospital Santo Antônio, hoje foi a vez de dar inicio a vacinação na Terra Indígena do Guarita. O evento ocorreu no setor ABC e foi organizado pelo Polo Base Guarita da SESAI, a quem caberá coordenar a aplicação das vacinas na comunidade indígena. Estiveram presentes o cacique Carlinhos Alfaiate e o coordenador do polo, Rafael Ribeiro, além de outras lideranças indígenas. Representando a Administração Municipal, compareceram o vice-prefeito, Leônidas Balestrin e a secretária de Saúde, Magna Sinhori.

Ao todo foram disponiblizadas pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, 1.220 doses exclusivamente para a população indígena. O lote contempla 100% dos portelenses da Terra do Guarita, com idade superior a 18 anos. A vacinação ocorrerá nos três setores – ABC, Pedra Lisa e Km 10. O armazenamento e liberação das doses, bem como o lançamento no sistema do Ministério da Saúde, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Em quatro semanas, a 2º CRS deverá encaminhar uma nova remessa com a mesma quantidade para a aplicação da segunda dose, completando assim o processo de imunização.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

